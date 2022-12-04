Под Тамбовом утонул 43-летний мужчина

Тело утонувшего мужчины нашли в поселке Новая жизнь. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую 3 декабря в 16.40. Местные жители обнаружили в не оборудованном месте для купания 43-летнего тамбовчанина. Обстоятельства гибели устанавливают специалисты.

Как уточнили в ведомстве, на месте работали шесть человек и две единицы техники.Спасатели напоминают жителям региона: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».