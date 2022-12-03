Тамбовские хоккеисты победили «Южный Урал»

8 декабря «Тамбов» сыграет в Воронеже с «Бураном». Начало игры в 19:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 2 декабря, в очередном матче регулярного сезона ВХЛ ХК «Тамбов» принимал на своем льду «Южный Урал» из Орска. На 15-й минуте хозяев вперед вывел Захар Чернов. Окончательно интрига умерла во второй половине второго периода, когда с интервалом в 88 секунд Максим Баин и Александр Тимирев довели преимущество «волков» до трех шайб. И хотя на 38-й минуте гости «распечатали» Максима Моторыгина (отличился Глеб Пивунов), последнее слово оказалось за «Тамбовом». На 53-й минуте Олег Корчагин установил окончательный счет - 4:1 в пользу команды Алексея Ваулина.

После этой победы «волки» идут десятыми с 35 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (46 баллов), пензенский «Дизель» (44) и новокузнецкий «Металлург» (42). Теперь 8 декабря «Тамбов» сыграет в Воронеже с «Бураном» (25-е место, 16 очков). Начало игры в 19:00.