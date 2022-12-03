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НовостиОбщество3 декабря 2022 12:23

Тамбовские энергетики завершают восстановление энергоснабжения небольшой части потребителей областного центра

Специалисты компании выполнили необходимые переключения на оборудовании, чтобы локализовать повреждённый участок кабельной линии
Татьяна Юрьева

Энергетики «Тамбовэнерго» оперативно приступили к восстановлению энергоснабжения части жителей улиц Мичуринская, Агапкина и Свободная города Тамбова. Специалисты компании выполнили необходимые переключения на оборудовании, чтобы локализовать повреждённый участок кабельной линии. Это позволит в ближайшее время полностью восстановить энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за локального технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Тамбовская №8».

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».