Тамбовские энергетики завершают восстановление энергоснабжения небольшой части потребителей областного центра

Энергетики «Тамбовэнерго» оперативно приступили к восстановлению энергоснабжения части жителей улиц Мичуринская, Агапкина и Свободная города Тамбова. Специалисты компании выполнили необходимые переключения на оборудовании, чтобы локализовать повреждённый участок кабельной линии. Это позволит в ближайшее время полностью восстановить энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за локального технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Тамбовская №8».

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».