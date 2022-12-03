В ноябре в Тамбове родились 212 детей

В прошедшем ноябре в Тамбове родились 212 детей. Среди них 102 девочки и 110 мальчиков, отмечают в Тамбовском ЗАГСе. Самыми популярными женскими именами стали Александра, Вероника, Ева, Анастасия, Валерия, Мария, а среди мужских чаще всего преобладали Ярослав, Матвей, Артем, Михаил, Константин, Дмитрий. В число самых необычных и редких имен для девочек вошли Вера, Ирина, Есения, Агата, Эвелина, а у мальчиков — это Филипп, Тимофей, Захар, Василий, Макар.

- Более чем на три десятка по сравнению с ноябрем прошлого года в Тамбове выросло как число браков, так и количество рождений. Зарегистрировали свои отношения 174 пары, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.