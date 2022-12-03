В Тамбове будут раздельно собирать мусор

В городе появятся специальные контейнеры Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове начнут внедрять систему раздельного сбора мусора. До конца декабря на каждой контейнерной площадке города установят более 580 ёмкостей для одновременного сбора бумаги, стекла, пластика или металла. На больших площадках таких контейнеров будет по два.

Это так называемый дуальный сбор, когда отходы делятся на влажные (органические) и сухие (перерабатываемые). Такой способ постепенно приучает жителей сортировать отходы и выбрасывать их в разные ёмкости. Вторсырье из этих контейнеров сразу будет отправляться на отдельную сортировку и далее в переработку.

- Контейнеры уже приобретены, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Это стало возможным благодаря участию в федеральной программе по обращения с твердыми коммунальными отходами.