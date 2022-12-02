В Тамбове по концессии построят школу в Майском

2 декабря подписано концессионное соглашение о строительстве новой школы в микрорайоне «Майский» города Тамбова с ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение».

Механизм государственно-частного партнерства при строительстве образовательного учреждения в регионе применят впервые. Он реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по федеральной программе «Развитие образования» при финансовой поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». На строительство новой школы направят 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета и около 1,1 миллиарда рублей средств инвесторов.

Школа на 2425 мест будет построена в течение двух лет. Концессионное соглашение рассчитано на пятнадцать лет, в течение которых компания будет эксплуатировать здание.

- В ближайшее время с применением механизма государственно-частного партнерства будут построены школы на улице Волжская в Тамбове и поселке Бокино Тамбовского района, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Таким образом, по этой программе до конца 2024 года в регионе будут созданы три современные школы-новостройки общим количеством 4800 ученических мест.