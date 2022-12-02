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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:21

Тамбовчанина, зарезавшего знакомого, осудили на 12 лет

Погибший пытался заступиться за свою жену
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сампурского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве и угрозе убийством.

В суде было установлено, что мужчина был в гостях у знакомой супружеской пары. Будучи нетрезвым, он поссорился с хозяйкой дома и ударил ее по голове. Когда супруг попытался заступиться за женщину, преступник ударил его ножом. Удар стал для мужа фатальным.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Сампурского района