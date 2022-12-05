В Тамбове набирают штат учителей для новой школы

В Тамбове приступили к формированию штата педагогов для новой школы на 2,5 тысячи мест. Профессиональные портфолио от 84 претендентов, желающих работать здесь, поступили в городской комитет образования. Это треть от необходимого числа специалистов, предусмотренных штатом учреждения.

- Это педагоги различных предметных областей: начальных классов, русского языка и математики, химии, иностранного языка, а также педагоги дополнительного образования, - рассказали в городском комитете образования.

В ведомстве отметили, что о себе заявляют не только опытные учителя, но и молодые специалисты. Работа конкурсной комиссии будет длиться до полного формирования штата, времени на это еще достаточно.

Строительство современной школы на 2,5 тыс. мест на улице Савостьянова в Тамбове стартовало в мае 2021 года. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». Сейчас на объекте завершаются отделочные работы, ведется закупка оборудования.