23, 24 и 25 декабря в Мичуринске пройдет новогодняя ярмарка. Принять в ней участие могут сельхозпроизводители, предприятия перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели и, разумеется, покупатели.

Горожане смогут приобрести новогодние украшения, елочные игрушки, авторские куклы, открытки и сувениры, а также лакомства к праздничному столу.

Как рассказали в администрации горда Мичуринска, участие в ярмарке примут представители Мичуринска, Тамбова, Рассказово, Липецка и других регионов.

Бойкая торговля разместится на улице Советской в границах улиц Карла Маркса и Революционной. Начало ярмарки в 08:00, заезд участников с 07:00.