Двое жителей Мичуринска украли 90 тысяч с карты знакомой

В дежурную часть полиции поступила информация о краже денег из дома в Мичуринске. Накануне хозяйка продала гараж и отмечала это событие. В ходе застолья она дала гостям деньги, чтобы те пополнили запасы спиртного. Позже двое мужчин похитили карту, пин-код от которой уже знали.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 40 и 41-летние жители Мичуринска. Мужчины признались, что сняли с карты 90 тысяч рублей. Часть денег удалось вернуть.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Также придется возместить материальный ущерб потерпевшей, поскольку часть денег потрачена, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.