В Тамбове вынесли приговор экс-руководителю одного из филиалов бюро МСЭ

В суде вынесли приговор бывшему руководителю одного из филиалов ФКУ «ГБ МСЭ Тамбовской области», которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 по 2019 г.г. руководитель филиала, используя свое служебное положение, организовала фиктивное проведение медико-социальных экспертиз четырем своим знакомым из Ленинградской и Московской областей, в результате чего этим людям незаконно установили вторую группу инвалидности бессрочно. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на этот же срок, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.