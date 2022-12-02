Мичуринский «Тамбов» одержал вторую волевую победу в Липецке

Из 20-ти матчей первого круга "волчата" выиграли 17. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный МХК провел повторный матч с единоличным лидером восточной конференции - МХК «Тамбов» из Мичуринска. Сначала повели гости (на 15-й минуте цель поразил Алексей Долишня). А уже на 29-й минуте Клим Коваленко вывел липчан вперед - 2:1. На этом подвиги хозяев льда закончились – на 31-й минуте Иван Климкин выправил ситуацию, а на 47-й – Богдан Сенотов провел победный гол. 3:2 – в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 34-мя очками продолжает единолично лидировать. Далее идут пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (27). Теперь 3 и 4 декабря команды проведут два матча в Мичуринске. Начало обеих встреч в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 18-ю шайбами в активе. Позади располагается Кирилл Монахов из «Дизелиста» (14). В споре ассистентов у мичуринца Расима Шакирова 20 голевых передач, а у его ближайшего преследователя Дмитрия Тимофеева из «ЭкоНивы-Бобров» - 18.