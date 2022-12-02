Тамбовчане пожаловались в Роспотребнадзор на отсутствие сдачи и детского кресла у таксистов

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии провели «горячую линию» по вопросам услуг легковых такси. К специалистам обратилось 26 жителей Тамбова и области.

Основные вопросы, которые волновали тамбовчан - отсутствие в салоне такси детского кресла, несвоевременная подача машины, отказ везти пассажира по «невыгодному» маршруту. Не на последнем месте оказался вопрос наличия у таксиста сдачи.

Кроме того, по информации ведомства, специалистов просили разъяснить, законно ли менять тариф в зависимости от времени суток и должна ли фирма предоставлять клиентам полные сведения об услугах перевозки.