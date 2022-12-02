Тамбовчанке отказывали в переселении из аварийного дома

Прокуратура Советского района города Тамбова проверила соблюдение жилищного законодательства по обращению местной жительницы.

Женщина и ее тяжелобольной супруг жили в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Расселить из него жильцов власти были обязаны до декабря 2020 года. Но администрация так и не предоставила женщине новое жилье.

Прокурор района обратился в суд, требуя обязать администрацию выделить семье жилое помещение по договору социального найма.

- Требования прокурора удовлетворены. Благодаря прокурорскому вмешательству заявительница обеспечена благоустроенной квартирой, - отмечают в прокуратуре Тамбовской области.