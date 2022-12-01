В Тамбовской области разыскивают мужчину, который пропал 28 октября

Александр Балабаев Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 39-летнего жителя пос. 2-е отделение совхоза Арженка Александра Балабаева.

Установлено, что мужчина проживал один, работал вахтовым методом в Москве. 5 октября Балабаев вернулся с вахты и через две недели должен был уехать обратно, но взял отпуск за свой счет. Последний раз его видели 28 октября в дневное время рядом с домом № 7 по ул. Куйбышева Рассказово, он направлялся в кафе, расположенное на территории автовокзала.

Был одет: джинсы синего цвета, ветровка серо-синего цвета.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Александра Балабаева или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - обращаются к тамбовчанам в СУ СКР по Тамбовской области.