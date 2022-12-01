Суд запретил тамбовскому фермеру держать коров

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обратилось в суд с требованием запретить одному из тамбовских фермеров содержать крупный рогатый скот.

Ранее в хозяйстве был обнаружен очаг бруцеллеза. Заболевший скот был утилизирован, но на ферму завезли вскоре новых животных, чего во время карантина делать никак нельзя. В результате фермера оштрафовали.

Тем временем специалисты выявили бруцеллез и у нового поголовья. Его также потребовали утилизировать, но этого сделано не было. Хозяйство вновь оштрафовали. Более того, на этот раз Россельхознадзор добился через суд запрета для ЛПХ разводить, выращивать и продавать до конца карантина крупный рогатый скот.

Как подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, бруцеллез является опасной инфекцией, которая может передаваться человеку, а лечения от нее не существует. В 2022 году в Тамбовской области впервые с 2018 года подтвержден случай заболевания бруцеллезом человека.