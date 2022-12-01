Тамбовчанин избил инвалида и угрожал его убить

Прокуратура города Моршанска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В суде установлено и доказано, что 3 декабря прошлого года осужденный находился со своей знакомой в квартире ее брата - инвалида второй группы, где распивал спиртные напитки в компании. Из-за возникшего словесного конфликта, фигурант подверг избиению мужчину - инвалида, а также угрожал ему убийством. В результате преступных действий осужденного потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

- Представленные государственным обвинителем доказательства виновности лица в совершении инкриминируемых деяний, способствовали постановлению судом обвинительного приговора, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.