В Мичуринске откроется спорткомплекс «Триумф»

Из-за недоразумений с подрядчиком комплекс строили 3 года

Физкультурно-оздоровительный центр «Триумф» на территории стадиона «Олимп» в Мичуринске планируют открыть до конца года. Его строительство началось в 2019 году, но из-за нарушения исполнения условий контракта со стороны подрядчика возвести его удалось лишь сейчас.

В спортивном центре можно проводить занятия по футболу, волейболу, баскетболу, есть зал для дзюдо и самбо, фитнес-зал. На тренировки будут приходить воспитанники спортшкол и местного подразделения хоккейного клуба «Тамбов».

Как рассказали в администрации города Мичуринска, в будущем на прилегающей территории можно оборудовать многофункциональную спортивную площадку.

Фото администрации города Мичуринска