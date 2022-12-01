Тамбовчане станут больше платить за услуги водоканала

Стало известно, насколько в Тамбове вырастут цены на услуги водоснабжения и водоотведения, которые, напомним, изменились с 1 декабря. Как сообщили в водоканале, если поставщиком услуг по договору является РКС-Тамбов, то плата для жителей за водоснабжение составит 32 рубля 94 копейки за кубометр, за водоотведение – 31 рубль 78 копеек (за кубометр).

Если же поставщиком услуги является АО «Тамбовские коммунальные системы», то плата за 1 кубометр холодного водоснабжения составит 29 рублей 20 копеек. За водоотведение – 29 рублей 35 копеек.