В Тамбове будут судить оптового наркокурьера из Санкт-Петербурга

Мужчина вез наркотики в Новосибирск Фото: УМВД России по Тамбовской области

В апреле этого года на 412 км автодороги Орел-Тамбов в Тамбовском районе сотрудники управления наркоконтроля и УГИБДД УМВД области остановили автомобиль под управлением 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. В ходе досмотра салона внедорожника тамбовскими полицейскими обнаружено и изъято 29,8 килограммов наркотического средства «N-метилэфедрон».

В отношении жителя северной столицы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- В ходе следствия выяснилось, что мужчина является оптовым наркокурьером. Чтобы заработать, он занимался перевозкой крупных партий наркотиков из одной области в другую. В апреле он приобрел особо крупную партию метилэфедрона удаленным способом в Курской области и пытался перевезти ее в Новосибирск, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В Тамбовской области, которую мужчина проезжал транзитом, его задержали. Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд.