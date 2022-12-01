В Тамбове нашли 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

30 ноября сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства вместе участковым уполномоченным полиции выявили факт незаконной предпринимательской деятельности. В торговом павильоне, расположенном на улице Гастелло Тамбова, обнаружили контрафактную продукцию. 59-летняя продавщица, проживающая на улице Мичуринской, продавала сигареты с признаками контрафакта. В ходе опроса она признала, что продавала продукцию без соответствующей документации и с фальсифицированными лейблами. Изъято 1567 пачек сигарет.

- Назначена экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновной грозит штраф до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.