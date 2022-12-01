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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:40

В Тамбове появится новый ресурсный класс для детей с аутизмом

В микрорайоне «Телецентр» откроется школа, где создадут все условия для малышей с особыми потребностями
Марина МАКОВЛЕВА
С учениками будут работать подготовленные педагоги

С учениками будут работать подготовленные педагоги

В новой школе, которая откроется на севере Тамбова, планируется создать ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Сейчас такие классы есть в тамбовских школах №5, №24 и №31. Классы адаптированного обучения посещают 32 ребенка с аутизмом.

В новой школе в микрорайоне «Телецентр» ребята будут заниматься с учетом особенностей их индивидуального поведения. Для них закупят специализированное оборудование, проведут особый ремонт.

Индивидуальный образовательный маршрут для каждого малыша построят с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. С учениками будут работать педагоги, имеющие специализированными навыками.

Фото администрации города Тамбова