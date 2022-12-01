Тамбовчанка лишилась света, газа, воды и машины за долг по коммуналке

В отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам на исполнении находится исполнительное производство о взыскании 108 тысяч рублей с жительницы города Уварово.

44-летняя женщина считала себя приверженцем движения «Граждане СССР» (Организация признана экстремистской и запрещена в РФ), поэтому не оплачивала коммунальные услуги. В доме должницы отключили свет, газ и воду, однако она и тогда ничего не предприняла для оплаты долга, а от пристава попросту пряталась.

Судебный пристав установил, что женщина владеет двумя иномарками. Одну из них удалось найти, но муж, находившийся за рулем, попытался скрыться. Когда ему это не удалось, он закрылся в автомобиле. Чтобы убедить мужчину выйти и наложить на имущество арест, пришлось вызвать сотрудников ГИБДД.

- В случае неуплаты задолженности в полном объеме и исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительного документа, арестованное имущество будет оценено и принудительно реализовано в счет погашения долга, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.