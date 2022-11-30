Тамбовские «волки» упустили победу в домашнем матче с «Челметом»

Тамбовчане уже десятые. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 30 ноября, в очередном матче регулярного сезона ВХЛ ХК «Тамбов» принимал на своем льду челябинский «Челмет». После поражения от курганского «Зауралья» (1:4) «волки» жаждали реабилитации в присутствии своих почитателей. И гол Александра Тимирева на шестой минуте настроил местную публику на радужный лад. Но, увы, закрепить перевес парни Алексея Ваулина не смогли. Вплоть до финальной сирены они исключительно догоняли, и смогли лишь перевести игру в овертайм. На 46-й минуте отличился Василий Жилов (2:2), а на 59-й численный перевес реализовал Тимирев (3:3).

После нулевого дополнительного отрезка игры команды перешли к серии буллитов. Хозяева промазали в каждом из пяти случаев, а у гостей цель поразил Александр Подкорытов, обеспечивший «Челмету» победу 4:3. Впрочем, поражение в серии буллитов все же приносит очко проигравшей команде, а потому «Тамбов» пополнил свой актив.

После сегодняшнего игрового дня «волки» идут десятыми с 33 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (44 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 40). Теперь 2 декабря «Тамбов» примет дома «Южный Урал» из Орска (22-е место, 23 очка). Начало игры в 18:30.