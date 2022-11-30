Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 13:20

Тамбовчане напишут тест по истории Великой Отечественной войны

Ответить на вопросы можно лично или онлайн
Марина МАКОВЛЕВА
Участникам предстоит ответить на 40 вопросов

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов

В 11.00 2 декабря, накануне Дня Неизвестного Солдата, в Тамбове пройдет традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Проверить свои знания могут все желающие.

Площадками для проведения теста станут 25 организаций - школ, колледжей, институтов, библиотек. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов за 40 минут.

- Проверить свои знания можно и онлайн на сайте проекта - большаяистория.рф, - отмечают в администрации города Тамбова.

Тест подготовлен учеными Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. В тестировании принимает участие более 1,5 млн человек из более 50 стран мира.

Фото администрации города Тамбова