Тамбовчане напишут тест по истории Великой Отечественной войны

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов

В 11.00 2 декабря, накануне Дня Неизвестного Солдата, в Тамбове пройдет традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Проверить свои знания могут все желающие.

Площадками для проведения теста станут 25 организаций - школ, колледжей, институтов, библиотек. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов за 40 минут.

- Проверить свои знания можно и онлайн на сайте проекта - большаяистория.рф, - отмечают в администрации города Тамбова.

Тест подготовлен учеными Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. В тестировании принимает участие более 1,5 млн человек из более 50 стран мира.

Фото администрации города Тамбова