У тамбовчанки во время ее отсутствия дома украли сварочный аппарат

29 ноября в уваровскую полицию обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что из принадлежащего ей дома во время её отсутствия пропал сварочный аппарат. Полицейские выехали на Юбилейный переулок, потерпевшую и жителей ближайших домов опросили. На месте обнаружили следы пальцев рук и обуви вора.

Полицейские проверили тех, кто стоял у их на учете и жил в районе, где произошло преступление. В краже заподозрили 37-летнего жителя улицы Котовского. Мужчина сознался в воровстве, у него дома нашли и изъяли похищенное. Аппарат вернули владелице.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.