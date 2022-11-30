В Тамбове задержаны трое подозреваемых в мошенничестве

Тамбовские полицейские установили причастность трех парней к совершению телефонного мошенничества. Жертвами преступников стали пенсионеры. Неизвестные звонили им и требовали деньги, в противном случае их родственники якобы попадут в тюрьму за ДТП.

Пожилые люди доверчиво отдавали свои деньги приехавшим за ними «курьерам». В роли таких курьеров как раз и выступали задержанные – тамбовчане 23 и 30 лет, а также 22-летний житель Оренбургской области.

Всего злоумышленникам удалось выманить у пенсионеров 200 тысяч рублей. Молодые люди признались в преступлении.

- Возбуждено и расследуется три уголовных дела. Отрабатывается причастность задержанных лиц к совершению аналогичных преступлений. В рамках следственных действий устанавливается личность куратора, руководившего преступными действиями задержанных. Изъяты сотовые телефоны, банковские карты, другие улики, подтверждающие совершение преступлений, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.