В Тамбове будут судить 19-летнего наркозакладчика

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 19-летнего уроженца Республики Узбекистан. Его обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков через интернет.

- По версии следствия, прибыв в Тамбов, обвиняемый сделал одну «закладку» на территории города, при попытке сделать вторую «закладку» его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительного органа было изъято около 18 грамм наркотического средства – метадон, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.