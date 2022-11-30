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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:42

В тамбовских заказниках насчитали 190 барсуков

Число животных по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8,5%
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения подвели итоги проводившегося в сентябре-октябре учета численности популяции барсука. Краснокнижный зверь обитает на территории всех 4 региональных заказников: Моршанского, Хмелино-Кершинского, Нижневоронинского и Польновского. Учет проводился по выявленным поселениям и данным с фотоловушек.

- Общая численность популяции по данным учета составила 190 особей, что на 8,5% больше, чем показал учет 2021 года, - сообщает управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.