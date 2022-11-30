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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:09

Тамбовская городская Дума поддержала присоединение трех сельсоветов к городскому округу

Следующий этап – рассмотрение законопроекта в региональном парламенте
Марина МАКОВЛЕВА

Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали присоединение к городскому округу Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов. Следующим этапом станет рассмотрение соответствующего законопроекта в облдуме.

- В случае его поддержки, последуют изменения в областные законы и устав Тамбова, - поясняют в администрации города Тамбова.

После присоединения территории сохранят статус сельских населенных пунктов. Это позволит их жителям сохранить «сельские» льготы и преференции.

Напомним, что ранее жители территорий также одобрили присоединение на публичных слушаниях.