Тамбовская городская Дума поддержала присоединение трех сельсоветов к городскому округу

Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали присоединение к городскому округу Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов. Следующим этапом станет рассмотрение соответствующего законопроекта в облдуме.

- В случае его поддержки, последуют изменения в областные законы и устав Тамбова, - поясняют в администрации города Тамбова.

После присоединения территории сохранят статус сельских населенных пунктов. Это позволит их жителям сохранить «сельские» льготы и преференции.

Напомним, что ранее жители территорий также одобрили присоединение на публичных слушаниях.