В Тамбове откроется новый детский технопарк

Химию, физику и информатику в технопарке будут изучать по-новому

В следующем учебном году в Тамбов откроется еще один детский технопарк «Кванториум». 8 помещений площадью около 300 кв. м будут выделены в корпусе лицея № 29, где пройдет капитальный ремонт.

Кванториум предложит школьникам углубиться в инженерные и естественные науки, познакомиться с современной техникой. Ребята будут изучать работу станков и робототехнику.

- Современное оборудование технопарка будет можно использовать как для основного обучения, так и во внеурочное время, - поясняют в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова