В Тамбове появилось освещение на кольце Свободная-Рылеева-Запрудная

Оживленный перекресток остро нуждался в освещении

В Тамбове заработало освещение одного из самых больших автомобильных колец – на перекрестке Свободная-Рылеева-Запрудная.

Развязка появилась 6 лет назад и до сих пор не освещалась. При этом кольцом пользуются активно, так как рядом находятся жилые микрорайоны и детские сады.

- В стадии разрешения проблема уличного освещения улицы Запрудной и участка улицы Агапкина - от дома № 2И до улицы Советской, - заверяют администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова