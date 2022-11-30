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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:50

В Тамбове появилось освещение на кольце Свободная-Рылеева-Запрудная

На очереди – улицы Запрудная и Агапкина
Марина МАКОВЛЕВА
Оживленный перекресток остро нуждался в освещении

Оживленный перекресток остро нуждался в освещении

В Тамбове заработало освещение одного из самых больших автомобильных колец – на перекрестке Свободная-Рылеева-Запрудная.

Развязка появилась 6 лет назад и до сих пор не освещалась. При этом кольцом пользуются активно, так как рядом находятся жилые микрорайоны и детские сады.

- В стадии разрешения проблема уличного освещения улицы Запрудной и участка улицы Агапкина - от дома № 2И до улицы Советской, - заверяют администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова