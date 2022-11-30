Тамбовчанка хранила в сарае 57 кустов конопли

Прокуратура Петровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 56-летней местной жительницы. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические средства.

Как установило следствие, женщина нарвала в 2 километрах от своего дома дикорастущую коноплю. Все 57 кустов (более 100 г в высушенном состоянии) она хранила в коробке в собственном сарае, где их и обнаружили полицейские.

Как сообщили в прокуратуре Петровского района, женщину приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года.