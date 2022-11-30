Житель Мичуринского района попал под статью за угрозы товарищу

В полицию поступил сигнал о произошедшем селе Заворонежское Мичуринского района преступлении. Участковые выяснили, что на улице Социалистической около одного из домов выпивала компания. Мужчины поссорились и подрались. Дошло до того, что 32-летний участник застолья схватил приятеля за шею, принялся ему угрожать.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, до убийства дело не дошло, однако в отношении агрессивного мужчины, уже имевшего проблемы с законом, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.