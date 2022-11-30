В павильоне на Центральном рынке Тамбова нашли контрафактный табак

29 ноября в торговом павильоне, расположенном на улице Коммунальной Тамбова, обнаружили контрафакт. 38-летний предприниматель, проживающий в селе Бокино Тамбовского района, продавал табачную продукцию с признаками контрафакта. В ходе опроса он признал, что хранил продукцию без соответствующей документации и с фальсифицированными лейблами. Изъято 620 пачек сигарет, которые направили а экспертизу.

- По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.