Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:38

В Тамбове под колеса машины попала 18-летняя девушка

Пострадавшая пересекала дорогу по переходу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Наезд произошел на пешеходном переходе

Наезд произошел на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала девушка, произошла 29 ноября около 17 часов 30 минут в районе дома № 119 улица Гагарина города Тамбова. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA-217220 PRIORA» не пропустил пешехода и сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.