В Тамбове под колеса машины попала 18-летняя девушка

Наезд произошел на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала девушка, произошла 29 ноября около 17 часов 30 минут в районе дома № 119 улица Гагарина города Тамбова. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA-217220 PRIORA» не пропустил пешехода и сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.