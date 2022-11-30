На северном обходе Тамбова одна из машин пыталась проскочить на «красный» и спровоцировала ДТП

Один из водителей выехал на перекресток на "красный" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 29 ноября в 10 часов 40 минут на 10 километре автодороги Тамбов-Пенза на участке Северного обхода города Тамбова. 60-летний водитель «ПЕЖО 301» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «LADA 212140» под управлением 68-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля «ПЕЖО 301», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину на месте осмотрел фельдшер бригады скорой помощи.