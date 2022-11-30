Тамбовчанка стала жертвой риэлтора-мошенника

В отдел полиции города Моршанска с сообщением о мошенничестве обратилась 33-летняя женщина, которая пояснила, что обратилась в риэлтерскую кантору за помощью в приобретении квартиры и передала в счет оплаты недвижимости деньги. После чего руководитель организации взятые на себя обязательства по оформлению сделки не выполнила и перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила 592 тысячи рублей. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой в мошенничестве 33-летней женщины.

Выяснилось, что будучи руководителем риэлтерской фирмы, она заключила договор с клиенткой о предоставлении услуг, связанных с поиском подходящего объекта недвижимости для дальнейшей покупки. Она предложила к покупке потерпевшей две квартиры, одну из которых женщина решила приобрести. Используя свое служебное положение, обещав передать денежные средства продавцу выбранной квартиры, риелтор присвоила деньги себе.

- По данному факту следственным подразделением МОМВД России «Моршанский» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.