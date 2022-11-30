Тамбовчанина обманули при продаже ноутбука

В октябре этого года в полицию Мичуринска обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что он решил продать свой ноутбук марки «Леново» на сайте объявлений. Владелец техники встретился с покупателем, передал ему свой ноутбук, а деньги он обещали перевести позднее, но не сделал этого.

Спустя неделю владелец техники понял, что его обманули и обратился в органы правопорядка. Сотрудники уголовного розыска выяснили, кому принадлежит номер, телефона, с которого звонил аферист. Им оказался 24-летний молодой человек, проживающий на улице Ново-Липецкой.

Изъять похищенное не удалось, мошенник сдал ноутбук в ломбард и потратил деньги на себя. Ему придётся возместить причинённый материальный ущерб. Установлено, что задержанный не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ведутся

- Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.