Тамбовские «волки» уступили в столице Удмуртии

5 декабря тамбовчане примут дома «Новосибирск». Начало игры в 19:00. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 28 ноября, в Ижевске местный баскетбольный клуб «Купол-Родники» встречался с «Тамбовом» в рамках мужской Суперлиги. Гости вышли на удмуртский паркет с отменным настроем – после второй победы в сезоне над дублем краснодарского «Локомотива». Но добиться исторического успеха – оформить второй выигрыш кряду - «волки» не смогли. Более того, у них даже сил хотя бы на одну четверть не хватило. Ижевцы выиграли все отрезки, добившись суммарного перевеса в13 очков – 80:67. В ТОП результативных игроков «Тамбова» вошли – Владислав Бобровских (17 очков), Максим Хозяшев (14), Роман Баландин (11), Сергей Рассказов (семь), Андрей Логинов и Никита Иванов (по шесть).

После этого поражения «Тамбов» располагается на 12-м месте с 11 очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по 19). Теперь 5 декабря тамбовчане примут дома «Новосибирск» (восьмое место, 13 очков). Начало игры в 19:00.