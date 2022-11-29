Тамбовские хоккеисты проиграли гостям из Орска

30 ноября «волки» примут «Челмет» из Челябинска. Начало игры в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Обменявшись победами с «Горняком» из Верхней Пышмы (0:7 в гостях и 5:1 дома) «волки» не смогли сладить на своем льду с не хватающим с неба звезд «Зауральем» из Орска. Интрига жила вплоть до начала третьего периода, но точный бросок Михаила Стихановского на 44-й минуте (3:1) предрешил исход встречи. Итог – 4:1 в пользу «Зауралья». Единственную шайбу у хозяев забросил Никита Куракин (33-я, 1:1).

После этого поражения «волки» идут 11-ми с 32 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (42 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 40). Теперь завтра, 30 ноября, «Тамбов» примет дома «Челмет» из Челябинска (20-е место, 28 очков). Начало игры в 18:30.