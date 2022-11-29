В Тамбове появятся 23 ледовых катка

В Тамбове в этом году зальют 23 ледовых катка. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. В настоящий момент дирекция городского хозяйства не только сформировала перечень адресов, где можно будет покататься на коньках и поиграть в шайбу, но и завершила ремонт тех площадок, которые в этом нуждались.

- Заливать катки начнут после того, как установится устойчивая отрицательная температура и сформируется необходимая снежная подушка высотой не менее 7-10 см., - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Просто на асфальт или резиновое покрытие воду лить нельзя.

Напомним, за последние два года в Тамбове были построены 12 новых хоккейных площадок в разных частях города. На каждой из них предусмотрено освещение.

Адреса катков:

• ул. Магистральная, д. 17;

• ул. Рылеева, д. 84;

• 1-й Авиационный проезд, д. 112а;

• ул. Полынковская, д. 65;

• ул. Рылеева, д. 100;

• ул. Рабочая, д. 34;

• ул. Базарная, д. 115/59;

• Тамбов-4, в районе д. №12 (сквер Сенько);

• п. Победы, в районе д. №112в по ул. Мичуринской;

• ул. Мичуринская, в районе д. 197;

• ул. И.Франко, в районе д. 18;

• ул. Астраханская, в районе д. 187;

• ул. Володарского, в районе д. 39;

• ул. Мичуринская, д. 130;

• ул. Советская, д. 159;

• ул. Чичканова, д. 131;

• ул. Нагорная, д. 14;

• ул. Полынковская, д. 47;

• ул. Киквидзе, д. 71б;

• п. Олимпийский;

• ул. Цветочная, д. 10б (взрослый каток);

• ул. Цветочная, д.10 б (детский каток);

• зона отдыха в районе Тезикового моста.