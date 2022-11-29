В селе Тулиновка Тамбовского района заканчивается строительство центра врача общей практики

К концу 2022 года закончится строительство центра врача общей практики в селе Тулиновка Тамбовского района, здесь местные жители смогут получать необходимую медицинскую помощь.

Центр врача общей практики в Тулиновке строят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В селе проживает более двух тысяч человек, в том числе свыше 300 детей. Современный объект здравоохранения позволит повысить качество и доступность медицинской помощи.

- Стоимость строительных работ и оснащение его медицинским оборудованием составляет около 30 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В настоящий момент завершается внутренняя отделка помещений. Также предстоит провести благоустройство окружающей территории.