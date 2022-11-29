Двое тамбовчан попались на краже из магазина

Супермаркет на улице Свободной в Тамбове ограбили двое парней. Пьяные молодые люди 21 и 23 лет зашли в магазин и попытались вынести под одеждой алкоголь и продукты. Администратор торговой точки заметила воришек и пыталась их остановить. Но одному из них все же удалось скрыться. Второй парень был задержан, большую часть похищенного он растерял на бегу.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, позже полицейские установили личность убежавшего молодого человека. Обвиняемые выплатили ущерб, причиненный магазину. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Теперь воришек ждет суд.