В Тамбовской области за попытку сбыта наркотиков пойдет под суд гражданин Таджикистана

Мужчина пытался продать героин и "синтетику"

Прокуратура Знаменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Республики Таджикистан. Мужчину обвиняют попытке незаконного сбыта крупной партии наркотиков через интернет.

По версии следствия, 22-летний обвиняемый купил в Московской области более 66 г героина и более 200 г синтетического наркотика. Он собирался продать вещества в Волгограде через интернет.

- Однако довести до конца свои преступные действия фигурант не смог, поскольку на территории Знаменского района автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе досмотра под панелью ручного тормоза автомобиля были обнаружены и изъяты 10 полимерных свертков с наркотическими средствами внутри, - рассказали в прокуратуре Знаменского района.

Теперь молодому человеку грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Фото прокуратуры Знаменского района