В Тамбовской области на неделю продлили мероприятия Всероссийского экологического диктанта

По решению организаторов, мероприятия Всероссийского экологического диктанта, который стартовал 11 ноября, продлены до 4 декабря. В течение дополнительной недели жители Тамбовской области могут проверить свои знания в сфере экологии, зарегистрировавшись и ответив на вопросы на портале Экодиктант.рус.

Напомним, что в 2021 году в онлайн формате экодиктант написали более 100 тысяч тамбовчан. Для проведения мероприятий экологического диктанта- 2022 в области поданы заявки от 35 очных открытых и закрытых коллективных площадок акции в разных городах и районах. В основном это библиотеки, учреждения среднего и высшего образования. В акции также приняли участие экологи и представители исправительных учреждений.

- Наибольшее число очных участников в этом году собрали офлайн площадки в Тамбовском государственном техническом университете и Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.