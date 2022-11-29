Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 11:00

В Тамбовской области иномарка протаранила «УАЗ»

В аварии пострадал 21-летий мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Помощь медиков водитель получил на месте

Помощь медиков водитель получил на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 28 ноября в 12 часов 40 мин на 55 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» Ржаксинского района. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Ford Transit» не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди «УАЗ», за рулем которого был 21-летний мужчина, и врезался в него.

- После аварии водителю «УАЗ» медицинскую помощь оказали на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.