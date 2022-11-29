В Тамбовской области легковушка наехала на 83-летнюю женщину

Женщина не пошла до перехода, который находился рядом Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пожилая женщина, произошла 28 ноября в 18 часов 4 минуты на улице Гражданская, 93 города Моршанска. 50-летний водитель «ВАЗ 21102» наехал на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.