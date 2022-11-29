В Тамбовской области изъято 13 единиц нелегального огнестрельного оружия и 250 патронов

В ходе проверок полицейские изъяли целый арсенал
Фото: УМВД по Тамбовской области
В Тамбовской области из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 250 патронов различного калибра, 3 единицы холодного оружия и 200 граммов пороха. Возбуждено 5 уголовных дел.
В отношении любителей оружия возбудили 5 уголовных дел
Фото: УМВД по Тамбовской области
Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, все преступления были выявлены в рамках рейдов. Полицейские проверяли владельцев зарегистрированного оружия, а также потенциальных владельцев нелегальных боеприпасов.