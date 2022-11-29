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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 9:41

В Тамбовской области изъято 13 единиц нелегального огнестрельного оружия и 250 патронов

Полицейские проверили владельцев боеприпасов
Марина МАКОВЛЕВА
В ходе проверок полицейские изъяли целый арсенал

В ходе проверок полицейские изъяли целый арсенал

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 250 патронов различного калибра, 3 единицы холодного оружия и 200 граммов пороха. Возбуждено 5 уголовных дел.

В отношении любителей оружия возбудили 5 уголовных дел

В отношении любителей оружия возбудили 5 уголовных дел

Фото: УМВД по Тамбовской области

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, все преступления были выявлены в рамках рейдов. Полицейские проверяли владельцев зарегистрированного оружия, а также потенциальных владельцев нелегальных боеприпасов.