В Тамбове из собственного дома похитили 18-летнюю девушку

Тамбовчанку против ее воли увезли в Нижегородскую область Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, по факту похищения 18-летней девушки. В совершении данного преступления подозреваются 20-летний молодой человек, его отец и старший брат.

По версии следствия, днем 18 ноября эти люди ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого.

- Во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск.